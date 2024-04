Loin du PSG, Messi entre dans l'histoire

Jean de Teyssière

Après deux années contrastées avec le PSG, Lionel Messi a quitté le club de la capitale pour s'envoler outre-Manche et rejoindre l'Inter Miami. La saison régulière a repris en février et la légende de l'Argentine est déjà le meilleur buteur du championnat, avec neuf buts en sept matchs. Il a en plus délivré sept passes décisives. Être 16 fois décisif en 7 matchs est en record pour la MLS.

Le soleil de Miami semble réussir à Lionel Messi ! Le champion du monde 2022 semble être beaucoup plus épanoui aux États-Unis qu'au PSG, il traînait son spleen. En à peine sept matchs, il a d'ailleurs battu un record vieux de 12 ans, qui était détenu par un certain Thierry Henry.

Messi, meilleur buteur de la MLS

Opposés aux New England Revolution en MLS, les joueurs de l'Inter Miami se sont facilement imposés 4-1. Il faut dire que leur buteur de 36 ans, Lionel Messi, est en pleine forme. Lors de cette rencontre, il a inscrit deux buts avant d'offrir une passe décisive à Luis Suarez. Avec ce résultat, l'Inter Miami est en tête de la conférence Est.

Messi bat le record de Thierry Henry

En 2012, lorsque Thierry Henry était arrivé en MLS, il avait été décisif à 13 reprises lors de ses sept premiers matchs. Record battu par Lionel Messi, qui, en étant décisif à trois reprises face aux New England Revolution, a été décisif 16 fois.