Mercato : Messi le fait rêver, il réclame son transfert

Pierrick Levallet

Lionel Messi a tout gagné dans le football. À 36 ans, l'Argentin profite désormais de sa fin carrière à l'Inter Miami en MLS. Mais avant devenir la légende que tout le monde connaît, Lionel Messi impressionnait déjà du monde lorsqu'il était jeune. Fabio Capello a d'ailleurs avoué qu'il avait tenté un coup pour recruter La Pulga il y a presque 20 ans.

À 36 ans, Lionel Messi a tout accompli dans le football. La Pulga a remporté le dernier trophée qu’il manquait à sa collection en décembre 2022 : la Coupe du monde. Octuple lauréat du Ballon d'Or, vainqueur de la Copa America, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, 10 fois champion d'Espagne, 2 fois champion de France... Lionel Messi dispose d'un palmarès bien rempli. Depuis, l’Argentin profite de sa fin de carrière aux Etats-Unis. L’ancienne star du FC Barcelone a quitté le PSG libre pour signer à l’Inter Miami en MLS.

Messi a failli quitter le Barça jeune

Mais avant de devenir la légende qu’il est devenu, Lionel Messi impressionnait déjà du monde lorsqu’il était jeune. L’Argentin montrait un grand potentiel lors de ses débuts au FC Barcelone et était déjà destiné à un avenir brillant. De nombreux espoirs étaient placés dans le natif de Rosario. D’ailleurs, Fabio Capello a avoué qu’il avait tenté de le faire venir à la Juventus en 2005.

«Je lui ai demandé de me le prêter»