Messi : Le jour où tout a basculé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps faible avec ses stars, le PSG avait montré son autorité en punissant Lionel Messi après un déplacement en Arabie Saoudite en mai 2023. Selon un intime du club, cette sanction a marqué un tournant dans l'histoire du club. Conseiller sportif de la formation parisienne, Luis Campos n'y est pas étranger.

Lionel Messi n'est jamais parvenu à se sentir à l'aise au PSG. Sa dernière saison au sein de la capitale a, d'ailleurs, été marquée par quelques tensions avec ses dirigeants. Après un déplacement non-autorisé en Arabie Saoudite en mai 2023, l'international argentin avait été puni par ses dirigeants.

Mbappé : Luis Enrique a révolutionné le PSG ! https://t.co/d5TTiyzgIS pic.twitter.com/SagFhu5Fxh — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Lionel Messi puni par le club

Suspendu pour une durée de deux semaines, Messi a été l'une des premières stars à s'attirer les foudres du PSG. Selon un proche du dossier, cette punition a marqué un tournant dans l'histoire récente du club parisien.

« Cela a levé une sorte de tabou »