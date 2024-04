Mbappé : Le PSG annonce un clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été très proche de Neymar pendant plusieurs années au PSG, Kylian Mbappé et l’attaquant brésilien ont vu leurs rapports considérablement se détériorer en interne. Et un salarié du club de la capitale confirme ce clash entre les deux stars, incluant également Lionel Messi dans le malaise.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait réalisé des folies en recrutant d’abord Neymar (222M€) puisque Kylian Mbappé quelques semaines plus tard (180M€). Les deux stars ont donc porté le projet QSI pendant plusieurs années, collaborant d’abord dans une parfaite cohésion. Mais cette osmose n’a pas duré au PSG entre les deux attaquants…

Neymar-Mbappé, de l’amour à la haine

En effet, Kylian Mbappé et Neymar ont terminé leur histoire commune au PSG dans l’indifférence la plus totale, le Brésilien reprochant notamment à son ancien compère d’avoir incité les dirigeants à se débarrasser de lui. Et un salarié du PSG confirme les tensions entre les deux hommes dans les colonnes de L’EQUIPE .

« Neymar et Messi avaient les boules »