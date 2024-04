Mbappé a abandonné le PSG, il confirme

Alexis Brunet

Jusqu'à son départ du PSG, Kylian Mbappé alimentera toujours l'actualité du club de la capitale, de n'importe quelle façon. Dernièrement, c'est la prestation du numéro sept parisien, face à Barcelone, qui a beaucoup fait parler. Le Français n'a pas semblé dans le coup, et il était déconnecté de son équipe. Selon le journaliste Loïc Tanzi, le champion du monde aurait conscience qu'il n'a pas fait un grand match, et qu'il a laissé tomber son équipe.

Le PSG parviendra-t-il à se qualifier, en demi-finale de Ligue des champions ? Actuellement, cela paraît compromis. En effet, les Parisiens se sont inclinés lors du quart de finale aller, face au FC Barcelone, sur le score de 2-3. Il faudra donc livrer une excellente performance en Espagne pour se qualifier.

Mbappé a laissé tomber le PSG au match aller

Le PSG espère pouvoir compter sur un grand Kylian Mbappé, lors du match retour. Mercredi dernier, le Français n'a pas pesé sur la rencontre, et il a livré une bien triste performance. D'après le journaliste Loïc Tanzi, qui s'est exprimé sur le plateau de L'Équipe de Greg , l'attaquant a conscience d'avoir laissé tomber son équipe, et de ne pas avoir été au niveau. « Je crois à son rebond parce que c’est un grand joueur (Kylian Mbappé), il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Il est conscient qu’il n’a pas fait un grand match et qu’il a laissé tomber son équipe contre Barcelone sur ce premier match. J’ai envie d’y croire qu’il va se remettre à l’endroit et qu’il va faire gagner son équipe à Barcelone. »

Le PSG n'a qu'un but de retard

Même s'il est en ballottage défavorable pour une qualification en demi-finale de Ligue des champions, l'espoir existe toujours pour le PSG. En effet, seulement un but de retard sépare les deux équipes, et vu que la règle du but à l'extérieur n'existe plus, le champion de France a de sérieuses raisons d'y croire.