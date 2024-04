PSG : Luis Enrique en clash avec ses joueurs ? La réponse

Alexis Brunet

Depuis son arrivée l'été dernier, Luis Enrique a considérablement remué le PSG. L'entraîneur espagnol n'hésite pas à bousculer ses cadres, et à les mettre parfois dans une situation d'inconfort, en les alignant à des postes peu habituels pour eux. Mais même si cela étonne, et peut déranger, le vestiaire parisien est encore soudé derrière son coach.

Après le quart de finale aller de Ligue des champions, le PSG n'est pas dans une position idéale pour rallier le dernier carré. En effet, les Parisiens se sont inclinés face au FC Barcelone (défaite 2-3), et ils doivent donc livrer une grande prestation au retour pour espérer se qualifier en demi-finale.

Coup tactique à venir de la part de Luis Enrique ?

Lors du match aller, Luis Enrique avait tenté un coup, en alignant Marco Asensio en pointe, dans une position de faux numéro neuf. Malheureusement cela n'a pas fonctionné pour le PSG, et le coach parisien a changé des plans, en faisant entrer Bradley Barcola dès la mi-temps, pour remplacer l'ancien joueur du Real Madrid. Pour le match retour, il est possible que l'ancien sélectionneur de l'Espagne sorte une nouvelle trouvaille de son chapeau, comme il en a souvent l'habitude.

Le vestiaire reste soudé derrière Luis Enrique