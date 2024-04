PSG : Le problème de Mbappé est connu ?

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé traverse une très mauvaise période avec le PSG. Peu impactant dans le jeu, l'attaquant est également beaucoup moins décisif qu'à son habitude. Un problème se couve sans aucun doute, mais lequel ? Pour Olivier Girault, ce problème se nomme tout simplement Luis Enrique.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Depuis qu'il a informé la direction du PSG de sa décision de quitter le club de la capitale, l'attaquant français découvre des choses inédites comme des matchs sur le banc ou des sorties prématurées, ce que n'osaient pas faire ses précédents entraineurs. Luis Enrique lui n'a pas peur et le fort caractère des deux hommes pose bien évidemment problème pour cohabiter comme l'a souligné Olivier Girault.

«Le vrai problème est entre Mbappé et Luis Enrique»

Selon l'ancien handballeur, le principal problème de Kylian Mbappé au PSG actuellement se nomme Luis Enrique. Pas habitué à cela, l'attaquant parisien ne peut que mal le vivre.

«Les intérêts de Mbappé peuvent entrer en collusion avec ceux du club»