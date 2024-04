PSG : Luis Enrique se rate complètement avec les recrues

Alexis Brunet

L'été dernier, Luis Enrique a été nommé entraîneur du PSG. L'Espagnol est arrivé avec des idées très concrètes, et un mode de fonctionnement parfois surprenant. Cela se vérifie avec l'utilisation de certaines recrues, qu'il met volontairement dans une situation d'inconfort, et cela n'est pas forcément une bonne idée à chaque fois.

Initialement, Christophe Galtier avait signé un contrat de deux saisons avec le PSG. Mais, à cause des mauvais résultats, l'ancien entraîneur parisien ne sera resté qu'une saison. Les dirigeants du club de la capitale ont donc dû lui trouver un remplaçant l'été dernier. Et alors que plusieurs noms ont ronflants été évoqués, c'est finalement Luis Enrique qui a été choisi.

Luis Enrique a des méthodes bien à lui

Le vestiaire du PSG n'a pas tardé à voir la différence entre Luis Enrique et Christophe Galtier. L'Espagnol a des méthodes qui peuvent parfois paraître étonnantes. Il est notamment adepte d'un large turnover, et n'hésite donc pas à faire plusieurs changements entre chaque match. Avec l'ancien coach du FC Barcelone il n'y a pas de statut, tout le monde doit faire ses preuves, et c'est ainsi que Kylian Mbappé s'est souvent retrouvé sur le banc.

Luis Enrique met les recrues dans un inconfort pour les tester