PSG : Mbappé se fait fracasser en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a été largement pointé du doigt après sa performance décevante face au FC Barcelone mercredi soir, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec le capitaine de l’équipe de France en dénonçant son attitude ainsi que son manque de respect envers le PSG.

Suite à la défaite concédée par le PSG au Parc des Princes contre le FC Barcelone mercredi soir en Ligue des Champions, Jérôme Rothen n’a pas dissimulé sa déception au sujet de Kylian Mbappé : « J’ai été trahi par le gardien et le meilleur joueur de l’équipe Kylian Mbappé (…) Je condamne bien sûr Kylian Mbappé pour son attitude. J'espère juste qu'il va se rendre compte que ce qu'il a fait est inadmissible », a lâché l’ancien joueur du PSG. Et certains y sont même allés encore plus fort au sujet de Mbappé…

PSG - Barcelone : Échec total pour Luis Enrique ? https://t.co/U0gDuZO3ya pic.twitter.com/EQaybBb2SD — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Dugarry fracasse Mbappé

Sur RMC Sport , Christophe Dugarry s’est lâché sur l’attaquant du PSG et son comportement durant ce match contre le Barça : « On a le droit d’être nul. Mais le comportement, l’attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse. C’est un scandale pour le foot, c’est un manque de respect, c’est une trahison pour ses supporteurs, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis tant d’années, les gens qui le payent, les gens qui l’apprécient… et pour le foot », indique l’ancien international français sur Mbappé.

« Une honte absolue »