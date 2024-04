Mbappé - PSG : Rendez-vous pris en Espagne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après sa performance décevante du match face au FC Barcelone mercredi soir en Ligue des Champions, Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant pour le quart de finale retour. Et Jérôme Rothen, qui s’estime trahi par l’attaquant français du PSG, l’interpelle en vue du match de la semaine prochaine en Catalogne.

C’est un fait, le PSG n’a pas rendu sa plus belle copie de la saison mercredi soir face au FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), à commencer par Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France n’est jamais parvenu à faire la moindre différence notable durant ce choc, et il a été l’une des grandes déceptions de la soirée côté PSG.

« Trahi par Mbappé »

Alors forcément, les observateurs à l’image de Jérôme Rothen n’ont pas loupé Mbappé pour sa performance avec le PSG : « Avant le match, j’était très positif par rapport à ce que je voyais, et j’ai été trahi par le gardien et le meilleur joueur de l’équipe Kylian Mbappé. Mais la trahison vient plus du style du Paris Saint-Germain, et comment tu appréhendes les grands rendez-vous », a indiqué l’ancien ailier gauche du PSG dans son émission sur RMC Sport .

Mbappé attendu de pied ferme à Barcelone