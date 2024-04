PSG : «Inadmissible», Mbappé se fait tacler

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son match contre le FC Barcelone. Au lendemain de la défaite du PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Jérôme Rothen a poussé un énorme coup de gueule, s'en prenant au numéro 7 de Luis Enrique.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG doit se frotter au FC Barcelone. Au match aller, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi recevait le Barça au Parc des Princes. Et malheureusement pour le président du PSG, son équipe s'est inclinée 2-3 à domicile.

Rothen s'en prend à Mbappé

Lors de ce duel entre le PSG et le FC Barcelone, Kylian Mbappé était très discret. En effet, la star de 25 ans n'a pas réussi à se montrer dangereuse ce mercredi soir. Présent sur le plateau de l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen s'est livré sur la prestation de Kylian Mbappé. Et l'ancien milieu gauche du PSG a pointé du doigt l'attitude du vice-capitaine rouge et bleu.

«Tu ne peux pas avoir cette attitude-là»