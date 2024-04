PSG : Luis Enrique «trahi» par Mbappé, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le PSG s'est incliné sur sa pelouse face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions, c'est en raison de la faillite des leaders selon Jérôme Rothen. L'ancien Parisien estime que certains cadres comme Kylian Mbappé ou encore Gianluigi Donnarumma n'ont pas été au niveau ce mercredi soir (défaite 2-3).

Le PSG a débuté ce quart de finale de Ligue des champions de la pire des manières en s'inclinant, sur sa pelouse, face au FC Barcelone. Le club parisien n'a plus le choix, il doit l'emporter mardi prochain en Catalogne pour atteindre les demi-finales. Mais pour cela, les cadres de Luis Enrique vont devoir rehausser leur niveau.

Mbappé - PSG : 175M€ pour tourner la page ? https://t.co/PIHuXkJ8wR pic.twitter.com/XALtKVOHVh — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

« Luis Enrique a été trahi par ses leaders »

Car pour Jérôme Rothen, les performances de certains comme Kylian Mbappé ou Gianluigi Donnarumma ont été décevantes. « Luis Enrique a été trahi par ses leaders Mbappé et Donnarumma » a-t-il confié sur RMC . Mais l'ancien joueur du PSG estime que Luis Enrique a aussi une part de responsabilité, notamment en raison de sa gestion avec Mbappé. « Tu changes les positionnements en disant à tous : son rôle, c’est d’être le numéro 9 de l’équipe. Il a joué pendant des mois là et maintenant son rôle c’est côté gauche et limite quand il n’est pas à gauche il est à droite. C’est à ne plus rien y comprendre » a-t-il lâché.

Donnarumma s'est loupé