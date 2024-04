PSG - Real Madrid : Coup de tonnerre pour le transfert de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid va enfin parvenir à ses fins après de multiples désillusions dans le dossier Kylian Mbappé. Libre de tout contrat à compter du 30 juin prochain, l’attaquant star du PSG ne signera pas de prolongation et a communiqué sa décision de partir en interne. Selon Dominique Séverac, une éventuelle irruption de Liverpool dans l’opération n’y changerait rien.

Kylian Mbappé semble être destiné à rejoindre le Real Madrid. En effet, depuis de nombreuses années, son avenir s’écrit au Santiago Bernabeu quand bien même un transfert ne s’est jamais concrétisé. Cette année 2024 devrait être la bonne pour le club merengue puisque Mbappé sera agent libre cet été, lui qui a annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi son départ en février dernier.

Liverpool pour relancer le feuilleton Mbappé ?

Néanmoins, comme Kylian Mbappé en personne l’avait révélé en interview pour The Daily Telegraph en 2022, Liverpool et Jürgen Klopp s’étaient entretenus avec son entourage pour un transfert chez les Reds à l’été 2017. Au printemps 2020, le10sport.com vous avait dévoilé un appel téléphonique de l’entraîneur du club de la Mersey au père de Kylian Mbappé puis à l’attaquant en personne, sans succès car le champion du monde ne voulait que le PSG ou le Real Madrid.

«Liverpool ? Tout est possible dans le foot et les affaires mais»