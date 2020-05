Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Klopp insiste pour Mbappé, mais…

Publié le 7 mai 2020 à 11h30 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jürgen Klopp a pris contact avec le clan Mbappé pour lui signifier son vif intérêt. Et si l’entraîneur de Liverpool a récidivé en appelant directement le joueur, le dossier semble pratiquement impossible à boucler.

Vainqueur de la Ligue des Champions et prochain champion d’Angleterre, Jürgen Klopp réalise des miracles du côté de Liverpool. Et l’entraîneur allemand se prend à rêver encore plus grand pour l’avenir des Reds . Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Jurgen Klopp a récemment pris contact avec les représentants de Kylian Mbappé. Un coup de fil au papa du champion du monde afin de lui signifier son vif intérêt et de voir ce qu’il est possible de faire si jamais le meilleur buteur de Ligue 1 décide de quitter le PSG. Et Jürgen Klopp ne semble pas vouloir lâcher le morceau…

Klopp a appelé Mbappé