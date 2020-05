Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid en confiance pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 mai 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que le PSG s'est rapproché de Kylian Mbappé pour évoquer son avenir, le Real Madrid resterait très confiant concernant l'avenir de l'international français.

Kylian Mbappé au Real Madrid : oui, mais quand ? L'arrivée du natif de Bondy dans la capitale espagnole semble inéluctable puisque le principal intéressé n'a jamais caché son amour pour le club merengue, mais la date précise de son transfert reste incertaine. Après avoir repoussé les avances de Florentino Pérez en 2017, Kylian Mbappé devrait logiquement faire l'objet d'une nouvelle offensive ferme dans les prochains mois, afin de boucler son arrivée en 2021. Conscient de ce danger, Leonardo souhaite à tout prix prolonger son joyau. Comme l'a expliqué L'Equipe ce dimanche, le directeur sportif du PSG a justement engagé les premières discussions, mais cela n’inquiéterait absolument pas le Real Madrid.

Le Real Madrid toujours confiant pour Mbappé