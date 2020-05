Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi pourrait plomber le dossier Pogba !

Publié le 5 mai 2020 à 23h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG, mais aussi de l’Inter, Paul Pogba verrait son avenir partiellement chamboulé par Mauro Icardi. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba ? Contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2021, bien qu’une option pour une année supplémentaire figure dans son bail avec les Red Devils , le milieu de terrain français serait susceptible de plier bagage à l’intersaison. Outre le Real Madrid et la Juventus, le PSG serait également sur les rangs, au même titre que l’Inter. Mais le club nerazzurro se trouvant déjà en difficulté dans ce dossier, pourrait rapidement se retrouver dans l’impossibilité de recruter Pogba à cause d’un certain Mauro Icardi.

Icardi décideur de l’arrivée de Pogba à l’Inter ?