Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba aurait recalé un géant européen !

Publié le 5 mai 2020 à 10h45 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus se disputeraient le recrutement de Paul Pogba. La Vieille Dame aurait essuyé un premier échec avec le milieu de terrain de Manchester United.

La Juventus serait en grande difficulté pour Paul Pogba. En fin de contrat en juin 2021, le milieu de terrain de Manchester United serait suivi de très près par le PSG, le Real Madrid et la Juve. Toutefois, à en croire Fabio Paratici, arracher Paul Pogba aux Red Devils ne sera pas chose aisée : « C'est un grand footballeur, mais dans son cas, il sera difficile de faire de telles dépenses. Il n'y a peu d'équipes qui pourront le recruter » , a estimé dernièrement le coordinateur technique de La Vieille Dame lors d'un entretien accordé à Sky Sport .

Paul Pogba trop gourmand pour la Juventus ?