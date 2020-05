Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se joindre à la bataille pour Pogba ?

Publié le 4 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Déterminé à renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo serait ouvert à l’idée de proposer les services de joueurs du club parisien pour obtenir l’aval de Manchester United pour le transfert de Paul Pogba. Cependant, la Juventus et le Real Madrid seraient aussi sur les rangs. Leonardo doit-il faire des pieds et des mains pour recruter Pogba ? C’est notre sondage du jour !

Le 10 Sport vous a dévoilé en exclusivité la short-list de Leonardo pour le poste de milieu de terrain cet été. Des noms comme Tiémoué Bakayoko, Sergej Milinkovic-Savic, Fabian Ruiz, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, ou encore Miralem Pjanic et Thomas Partey y figurent. D’autres médias révélaient dernièrement que Wilfred Ndidi serait une piste également explorée par le directeur sportif du PSG quand la presse transalpine lâchait une bombe le 24 avril. En effet, d’après Tuttosport, Leonardo en pincerait pour Paul Pogba et serait d’ailleurs prêt à proposer les services d’Angel Di Maria ou de Julian Draxler afin de faciliter les négociations et l’arrivée de la star de Manchester United à Paris. Une tendance confirmée par La Gazzetta dello Sport dimanche. Une chose semble certaine à ce jour : renforcer l’entrejeu de l’effectif parisien est une priorité de Leonardo. Cependant, en ce qui concerne le dossier Pogba, l’affaire est loin d’être entendue.

Le Real Madrid et la Juventus auraient déjà bougé leurs pions pour Pogba...