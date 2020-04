Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo au taquet sur Fabian Ruiz (Naples) !

Publié le 27 avril 2020 à 17h45 par Alexis Bernard

Sur la short-list de Zinedine Zidane au Real Madrid, Fabian Ruiz est également un joueur chaudement courtisé par le PSG de Leonardo. Mais ce dossier semble très complexe pour Paris.

Le PSG cherche très activement à recruter au milieu du terrain. Et Leonardo multiplie les pistes pour pouvoir dénicher « LA » perle rare. Comme le10sport.com l’a évoqué ces derniers jours, Paris songe à Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Ismaël Bennacer (Milan AC), Sandro Tonali (Brescia), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Lucas Paqueta (Milan AC) ou encore Miralem Pjanic (Juventus Turin). Plus récemment, Sky Italia a évoqué le vif intérêt du PSG pour Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de 23 ans de l’AS Rome. Nous sommes en mesure de confirmer ces informations. ( Sky Italia ajoute que Paris pourrait s’aligner sur le montant de la clause libératoire du joueur, qui s'élèvera à 30 millions d’euros entre le 1er et le 31 juillet prochain). Mais il y a un profil qui se détache très nettement aux yeux de Leonardo, c’est celui de Fabian Ruiz (Naples) !

Le Real Madrid et Manchester City sont déjà là…

Selon nos informations, Leonardo tient en très haute estime Fabian Ruiz, dont il adore le profil, le jeu et l’état d’esprit. Le milieu de terrain de Naples dispose de tous les critères actuellement recherchés par le PSG qui souhaite mettre la main sur un joueur avec une belle densité physique (pour mettre de la taille dans l’entrejeu, Paris en manque. Et les pistes menant à Bakayoko, Milinkovic-Savic et Pellegrini qui mesurent respectivement 1,89 m, 1,91 m et 1,88 m sont révélatrices du morphotype recherché par le PSG). Fabian Ruiz mesure près de 1,90 m. Ses qualités techniques, lui permettant aussi bien de récupérer le ballon que d’organiser le jeu, font craquer un Leonardo qui aimerait pouvoir faire son gros coup de l’été sur l’Espagnol. Mais la réalité est plus complexe pour le directeur sportif du PSG…



En effet, Fabian Ruiz coûte très cher. Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2023, l’international espagnol fait partie des plus grosses valeurs marchandes de Naples, avec Kalidou Koulibaly et Lorenzo Insigne. Et son président, Aurelio de Laurentiis, a clairement l’intention de réclamer un gros chèque à celui qui voudra se l’offrir cet été. Si la barre des 100 millions d’euros paraît difficile à franchir au regard du contexte économique du moment, il n’est pas impossible que le jeu des enchères s’en approche cet été. Et le PSG ne pourra pas se permettre de telle folie. Leonardo organise pour cela une volte-face très nette à destination des joueurs en fin de contrat que Paris pensait laisser partir libre mais que le club pourrait prochainement prolonger. C’est le cas, notamment, de Thiago Silva en défense centrale. Si Paris pensait pouvoir attirer des garçons comme Kalidou Koulibaly, coéquipier de Fabian Ruiz à Naples, le coût de cette opération – en transfert comme en salaire – est trop élevé pour le club parisien, qui envisage de d’abord investir sur les prolongations de contrat de ses stars avant de miser gros sur les acquisitions de l’été. Et clairement, à plus de 60 millions d’euros, Paris aura très peu de chance de faire partie des débats cet été.



D’autant plus qu’en face, il y a de très, très gros clients. Le Real Madrid de Zinedine Zidane, prêt à lâcher un gros billet pour Fabian Ruiz. Mais également Pep Guardiola et Manchester City, qui serait très bien positionné dans le dossier depuis plusieurs mois. Une concurrence qui refroidit clairement les chances du PSG de pouvoir rêver à une arrivée de Fabian Ruiz. Mais dans l’esprit de Leonardo, c’est clairement lui le profil idéal et l’élément qu’il aimerait avoir au PSG la saison prochaine…