EXCLU - Mercato - PSG : Monaco laisse le champ libre pour Bakayoko ?

Publié le 27 avril 2020 à 12h15 par Alexis Bernard

L’AS Monaco dispose d’une option d’achat pour Tiémoué Bakayoko, prêté par Chelsea. Selon nos sources, les Monégasques ne devraient pas la lever.

Après une très belle saison au Milan AC (2018-2019), Tiémoué Bakayoko a de nouveau été prêté par Chelsea. Et c’est à Monaco, où il a gagné le titre de champion de France en 2017, que le milieu de terrain français est revenu. Et même si ses prestations sont pour le moment moins performantes qu’en Serie A, l’international français reste une jolie valeur du championnat de France. Et surtout, un profil qui plaît à plusieurs écuries européennes. Comme révélé par le10sport.com , le PSG en fait partie et lorgne Tiémoué Bakayoko pour la saison prochaine.

Option d’achat à… 43 millions !