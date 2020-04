Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Ça avance bien pour Bakayoko…

Publié le 25 avril 2020 à 8h15 par Alexis Bernard

Révélée par le10sport.com, la piste Tiémoué Bakayoko continue d’avancer du côté du PSG. Un dossier qui prend un peu plus d’ampleur désormais.

Le 16 avril dernier, le10sport.com évoquait en exclusivité l’intérêt du PSG pour Tiémoué Bakayoko. Prêté à l’AS Monaco cet saison, après une belle année du côté du Milan AC (2018-2019), le milieu de terrain sous contrat avec Chelsea fait partie de la short-list de Leonardo pour le mercato estival. Paris souhaite densifier son entrejeu et mettre un peu plus de gabarit. Le profil de Tiémoué Bakayoko correspond à ce que recherche le PSG et selon nos informations, les discussions avancent dans le bon sens…

De nouvelles discussions