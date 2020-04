Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’incroyable conseil de Dugarry à Thauvin !

Publié le 25 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que son contrat prend fin en juin 2021 à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin a tout intérêt à ne pas prolonger son bail s'il veut rejoindre un grand comme le lui conseille Christophe Dugarry.

« Ce n’est pas à exclure, un départ libre de Thauvin dans un an. Il n’est pas pressé de partir, il ne partira pas pour partir. Il se plait à Marseille, il vise l’Euro et il se voit bien rester à l’OM ». Journaliste de RMC Sport , Florent Germain semble convaincu que Florian Thauvin pourrait quitter l'Olympique de Marseille libre à l'issue de son contrat en juin 2021. Une possibilité que Le 10 Sport vous avez révélé en exclusivité, et qui prend donc de l'ampleur. Interrogé sur l'avenir du Champion du monde, Christophe Dugarry lui recommande d'ailleurs de partir libre si jamais il souhaite rejoindre un grand club dans un futur proche.

«S'il veut aller dans l'un de ces gros clubs, il faut qu'il y aille libre»