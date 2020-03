Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Thauvin vers un départ libre de tout contrat ?

Publié le 9 mars 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

Florian Thauvin, dont le contrat se termine dans un peu plus d’un an, n’a eu absolument aucune discussion avec l’OM autour de son avenir. Un mutisme qui inquiète et qui laisse craindre le pire.

Florian Thauvin est clairement la plus valeur marchande de l’OM. Mais avec le temps qui passe, son contrat perd de la valeur, lui qui dispose d’un bail courant jusqu’en juin 2021. Si l’écurie phocéenne avait la possibilité de le voir partir pour 40 à 50 millions d’euros à l’été 2019, ce n’est clairement plus le cas aujourd’hui. Outre le fait que le Marseillais sorte d’une absence de six longs mois pour blessure, il n’a plus que 15 mois de contrat et cela pèse clairement dans sa valeur.

L’OM ? Plus de son, plus d’image…

Face à cette situation contractuelle, la logique des choses voudrait que l’OM entame des discussions avec lui, et ses représentants, pour envisager une prolongation de contrat. Mais selon nos sources, le clan Thauvin n’a pas reçu la moindre proposition… Pire, les dirigeants de l’OM n’auraient même pas amorcé le début d’une discussion pour envisager de le faire ! Face à la plus grande valeur marchande de son projet, l’OM ne bouge pas d’un centimètre et attend que les mois passent, avec tous les risques que cela implique. Et le premier de ces risques est très simple : un départ libre de Florian Thauvin.



En effet, après une longue absence (Florian Thauvin s’est fait opérer de la cheville l’été dernier et vient seulement de retrouver le chemin des terrains en entrant en fin de rencontre, contre Amiens, 2-2), le champion du monde va tenter de bien finir la saison. S’il caresse le mince espoir de disputer l’Europ avec la bande à Deschamps, il a conscience qu’il sera sans doute un peu juste pour aller chercher un top club européen cet été, pour un transfert. Après avoir été courtisé par Valence, l’AS Rome ou encore le Milan AC, Thauvin rêverait d’un destin doré à l’étranger (et particulièrement en Espagne…). Mais si les offres transmises ne lui conviennent pas, clairement, il restera à l’OM. D’autant plus s’il a la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec ce club dont il est devenu l’un des chouchous après deux superbes saisons. Dans cette perspective, il s’engagerait vers sa dernière année de contrat avec l’OM. Avec la possibilité d’être totalement libre de tout contrat (avec les avantages que cela comporte : choix de destination XXL, grosse prime à la signature). Un scénario qu’il ne faut surtout pas exclure…

Pourquoi l’OM ne bouge pas ?

Comment expliquer le mutisme de l’OM ? Pourquoi Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne proposent rien à Florian Thauvin, pas même l’ouverture de discussion ? Tout simplement parce que le club est pris à la gorge, financièrement. Les récentes informations liées au fair-play financier ne concernent pas uniquement des rentrées d’argent obligatoires pour le club, elles impliquent également une masse salariale totalement saturée. Si l’OM ne propose rien à Thauvin, c’est tout simplement parce que l’OM ne peut absolument rien lui offrir de plus… Et les dirigeants sont dans cette situation avec tous les joueurs, notamment ceux dont le contrat se termine bientôt (Payet, Mandanda, Germain, Lopez…). On peut toutefois s’interroger sur la méthode employée. Même si le club est dans une situation aussi complexe que délicate, pourquoi ne pas jouer la carte de la transparence et expliquer, clairement, la réalité des faits ? Sans nouvelle de leurs dirigeants, les joueurs vont très vite interpréter les silences et préparer leur avenir, dans leur coin…