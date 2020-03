Foot - OM

OM : André Villas-Boas a un plan bien précis pour Florian Thauvin !

Publié le 8 mars 2020 à 4h15 par A.M.

De retour contre Amiens vendredi soir, Florian Thauvin ne devrait toutefois pas retrouver sa place de titulaire avant la trêve internationale comme l'explique André Villas-Boas.

« Très heureux d’avoir pu retrouver les terrains ce soir… malgré une fin de match très frustrante. Un rappel qu’il ne faudra rien lâcher jusqu’à la fin de la saison ». Satisfait de son retour à la compétition après ses six mois d'absence, Florian Thauvin espère toutefois que l'OM redressera la barre après ses deux matches sans victoire à domicile. Cependant, le Champion du monde, qui a disputé 15 minutes contre Amiens (2-2) pour sa reprise, ne devrait pas être titularisé tout de suite comme l'explique André Villas-Boas qui préfère se montrer prudent.

«On va monter petit à petit»