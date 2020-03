Foot - OM

OM - Malaise : Ce cadre de Villas-Boas qui annonce la couleur pour Thauvin !

Publié le 5 mars 2020 à 23h30 par A.M.

Blessé depuis le début de saison, Florian Thauvin a repris l'entraînement collectif et se rapproche d'un retour à la compétition. Jordan Amavi a d'ailleurs hâte de retrouver le Champion du monde.

Le grand retour de Florian Thauvin semble imminent. Opéré de la cheville au mois de septembre, le Champion du monde devait reprendre la compétition au début du mois de février, mais son retour a finalement été différé et se rapproche grandement. L'ancien éphémère joueur du LOSC a effectivement repris l'entraînement collectif et devrait faire partie du groupe d'André Villas-Boas vendredi soir pour la réception d'Amiens. Et cela tombe bien puisqu'à en croire Jordan Amavi, Florian Thauvin est prêt.

«Il reprend ce truc-là comme s'il ne s'était jamais blessé»