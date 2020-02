Foot - OM

OM - Malaise : Le message fort de Valère Germain sur sa situation…

Publié le 29 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Valère Germain n’a trouvé qu’à deux reprises le chemin des filets sur ses 24 apparitions en Ligue 1. Une situation compliquée qui commence à agacer le joueur de l'OM.

L’OM s’est imposé 3 buts à 2 à Nîmes ce vendredi soir. Une victoire qui permet aux joueurs d’André Villas-Boas de consolider leur deuxième place. Les supporters olympiens peuvent remercier Dario Benedetto. L’Argentin s’est offert le premier triplé de sa carrière en Ligue 1. Cette performance fait un peu plus d'ombre à Valère Germain qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 21 septembre dernier. L’attaquant de l’OM a évoqué cette disette à la fin de la rencontre.

« Ça commence à me peser »