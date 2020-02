Foot - OM

OM : Benedetto est «content» après son triplé !

Publié le 29 février 2020 à 8h25 par T.M.

Ce vendredi, grâce à un triplé, Dario Benedetto a permis à l’OM de s’imposer face à Nîmes (2-3). Une performance qui a donné le sourire à l’Argentin.