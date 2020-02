Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès lance un avertissement à l’OM !

Publié le 25 février 2020 à 23h30 par A.M.

Invité à rebondir sur la défaite de l’OM contre le FC Nantes (1-3), Pierre Ménès refuse de tirer la sonnette d’alarme, mais assure que le club phocéen va rapidement devoir se ressaisir

Après 14 matches sans défaite en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a chuté au stade Vélodrome samedi contre le FC Nantes (1-3). Une défaite qui d’un point de vue comptable n’a rien de dramatique puisque l’OM conserve huit points d’avance sur le Stade Rennais et neuf sur le LOSC. La deuxième place du club phocéen n’est donc pas encore en danger, mais Pierre Ménès assure qu’il faudra rapidement se reprendre pour ne pas céder sous la pression comme il l’explique dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du Canal Football Club .

«Ils doivent faire attention»