OM - Malaise : Villas-Boas explique son coup de sang conte l’arbitrage !

Publié le 22 février 2020 à 20h45 par La rédaction

À la mi-temps de la défaite de l’Olympique de Marseille face à Nantes ce samedi, André Villas-Boas a eu un véritable coup de sang. L’entraineur portugais s’explique.

L’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile 3 buts à 1 contre le FC Nantes ce samedi. Un échec qui met fin à une série de 14 matchs sans défaite en Ligue 1. Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme pour les Olympiens qui restent deuxièmes du championnat français. Outre le revers concédé face aux Canaris , André Villas-Boas s'est montré très remonté envers le corps arbitral dans les couloirs du Vélodrome à la mi-temps. L’entraineur de l’OM a justifié son coup de sang à la fin de la rencontre.

Les arbitres en ligne de mire