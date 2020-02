Foot - OM

OM : Villas-Boas évoque la fin de la série d’invincibilité de Marseille !

Publié le 22 février 2020 à 20h25 par La rédaction

Défait au Vélodrome face au FC Nantes ce samedi (1-3), André Villas-Boas s’est livré sur la désillusion de l’OM en évoquant le retour du LOSC dans la course à la deuxième place de Ligue 1.