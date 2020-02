Foot - OM

OM - Clash : Le clan Lihadji est critiqué par un ancien attaquant de l’OM !

Publié le 20 février 2020 à 0h00 par G.d.S.S.

Alors que l’entourage d’Isaac Lihadji n’avait pas hésité à dénigrer Toifilou Maoulida pour mettre en avant le jeune milieu offensif de l’OM, l’ancien attaquant marseillais s’est accordé un droit de réponse.

« Marley Aké, c’est Toifilou Maoulida, Isaac, c’est Angel Di Maria », aurait lâché un membre de l’entourage d’Isaac Lihadji dans les colonnes de La Provence pour exprimer son mécontentement face au traitement reçu par le jeune talent de l’OM. En effet, alors qu’il n’a pas réussi à trouver un terrain pour la signature de son premier contrat professionnel avec l’OM, Lihadji est laissé de côté par André Villas-Boas et quittera librement le club en juin prochain. Et cette sortie médiatique n’est pas restée sans réaction…

Maoulida répond à l’entourage de Lihadji