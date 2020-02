Foot - OM

OM : Bielsa, Villas-Boas… Pierre Ménès en rajoute une couche !

Publié le 19 février 2020 à 1h45 par A.M.

Auteur d’une grande saison avec l’OM, André Villas-Boas impressionne pour ses débuts avec le club phocéen, et Pierre Ménès n’hésite pas à la comparer à Marcelo Bielsa.

Dauphin du Paris Saint-Germain, l’OM s’envole vers une qualification pour la Ligue des Champions après sa victoire contre le LOSC (2-1). Cette saison n’est d’ailleurs pas s’en rappeler celle avec Marcelo Bielsa notamment en terme de résultats. Et compte tenu des dernières saisons de l’OM, Pierre Ménès n’hésite pas à comparer André Villas-Boas au technicien argentin, et place même l’ancien entraîneur de Chelsea au-dessus.

«On oublie que Bielsa n’a pas réussi à qualifier l’OM pour la C1»