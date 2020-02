Foot - OM

OM : Rongier analyse son penalty raté face au LOSC

Publié le 17 février 2020 à 9h55 par G.d.S.S. mis à jour le 17 février 2020 à 9h59

Malgré son penalty manqué dimanche soir avec l’OM face au LOSC, Valentin Rongier a relativisé après la rencontre.