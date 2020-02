Foot - OM

OM - Malaise : Énorme soulagement pour Dimitri Payet !

Publié le 13 février 2020 à 18h30 par La rédaction

Sorti sur blessure ce mercredi face à l’OL en Coupe de France, Dimitri Payet devrait être rétabli pour le match de Ligue 1 face au LOSC ce dimanche.

L’OM a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France face à l’OL (1-0). Une rencontre au cours de laquelle Dimitri Payet est sorti sur blessure. Le joueur a ressenti une pointe derrière la cuisse gauche et a dû laisser sa place sur le terrain. Pourtant, à la fin du match, André Villas-Boas s’est montré rassurant concernant l’état de santé de Dimitri Payet: « Ce n'est pas grand-chose maintenant. On fera l'examen demain (jeudi), mais je pense que ça va. Comme on l'a sorti quand il a senti la micro-lésion, la contracture, je pense que ça va aller pour Lille. C’est Payet qui a demandé à sortir ? Oui, il m'a dit quand il l'a senti. Au moment où il m'a dit, on a changé ».

Payet pourrait être rétabli pour le match face au LOSC