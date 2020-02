Foot - OM

OM : Payet appelé par Deschamps pour l'Euro ? Pierre Ménès est catégorique !

Publié le 11 février 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Alors que certaines personnes réclament le retour de Dimitri Payet en équipe de France, Pierre Ménès estime que le milieu offensif n'a aucune chance d'intégrer le groupe de Didier Deschamps pour l'Euro 2020.

Auteur d’une belle saison sous le maillot de l’OM, avec une deuxième place en Ligue 1 à la clé, Dimitri Payet pourrait faire son grand retour en équipe de France. Les voix s'élèvent, dont celle d’André Villas-Boas, pour interpeller Didier Deschamps, sélectionneur national : « Normalement si lui et (Steve) Mandanda ont été appelés lors des autres saisons, je pense que ça veut dire qu’ils vont continuer à être appelés », avait notamment déclaré le coach portugais. Lors du Pierrot Face Cam , Pierre Ménès assure cependant que Payet ne sera pas sélectionné pour l'Euro 2020.

« Si Payet peut aller à l’Euro ? Oui. Est-ce que Deschamps va le sélectionner ? Non ! »