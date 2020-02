Foot - OM

Foot - OM : Villas-Boas interpelle Deschamps pour Dimitri Payet !

Publié le 9 février 2020 à 1h15 par La rédaction

Dimitri Payet porte l’OM sur ses épaules depuis un moment. Son inspiration a permis au club phocéen de prendre les 3 points face à Toulouse samedi (1-0). André Villas-Boas s’est emballé en évoquant un retour de l'international en Équipe de France.

Après avoir montré la voie à l'OM face à l’ASSE il y a quelques jours (2-0), le milieu français a permis à l’OM de s’extirper du piège toulousain ce samedi. Un but qui permet aussi aux Olympiens de garder leur deuxième place au classement de Ligue 1, synonyme pour le moment de qualification à la prochaine Ligue des Champions. André Villas-Boas complimente son joueur avant d’interpeller le sélectionneur de l’Equipe de France…

Villas-Boas envoie ses deux joueurs en sélection !