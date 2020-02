Foot - OM

Foot - OM : Maxime Lopez évoque l'Olympico !

Publié le 8 février 2020 à 23h20 par La rédaction

L’Olympique de Marseille a réalisé ce samedi une belle opération en prenant 3 points face à Toulouse (1-0) dans la course à la Ligue des Champions. Maxime Lopez, titulaire ce samedi, en a profité pour évoquer l’Olympico qui approche à grands pas.