OM - Malaise : À Marseille, on ne lâche pas Dario Benedetto !

Publié le 8 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il n’a plus marqué depuis fin décembre, Dario Benedetto peut compter sur le soutien de son entraîneur et de son coéquipier à l’OM, Morgan Sanson.

Pourtant très réaliste à ses débuts, Dario Benedetto traverse une période plus difficile depuis l’automne dernier. La dernière réalisation du buteur de l’OM remonte au 21 décembre dernier face à Nîmes (3-1). Cependant, l’état physique de l’Argentin qui est forfait pour le match face à Toulouse ce samedi, n’est pas optimal. Un fait qu’André Villas-Boas a tenu à rappeler lors de son passage en conférence de presse vendredi.

Villas-Boas et Sanson montent au créneau pour Benedetto !