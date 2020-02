Foot - OM

OM - Malaise : L’OM se mobilise pour défendre Benedetto !

Publié le 4 février 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il traverse une période délicate, Dario Benedetto peut toutefois compter sur le soutien de Steve Mandanda et André Villas-Boas.

Très prolifique en début de saison, Dario Benedetto est resté muet contre les Girondins de Bordeaux dimanche soir (0-0). Depuis le 15 septembre, l'Argentin n'a d'ailleurs que trois buts en Ligue 1. Trois buts en 16 matches, c'est un ratio qui inquiète à l'OM. Mais Steve Mandanda préfère relativiser. « C'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit, un état d'esprit collectif. Aujourd'hui, même s'il ne marque pas, il nous apporte énormément dans le jeu. On a besoin de lui et on ne le sent pas plus affecté que cela. Il a un énorme caractère et je suis persuadé qu'il va nous mettre des buts et surtout nous faire gagner des matchs », a confié le capitaine olympien en zone mixte.

Benedetto est soutenu à l'OM