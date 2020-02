Foot - OM

OM : Villas-Boas rend hommage à Mandanda !

Décisif ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux, Steve Mandanda a reçu les louanges de son entraîneur André Villas-Boas à l'issue de la rencontre.