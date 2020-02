Foot - OM

OM - Malaise : La mise au point de Florian Thauvin face aux critiques !

Publié le 1 février 2020 à 19h15 par H.G.

Alors que de nombreuses critiques se sont abattues sur Florian Thauvin après qu’André Villas-Boas a annoncé ce vendredi que le Français ne sera de retour qu’en mars, l’attaquant a tenu à mettre les choses au point sur son état physique.

« Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C'est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian Thauvin veut pousser un peu plus, mais c'était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient », déclarait ce vendredi André Villas-Boas en conférence de presse. Opéré en septembre d’une blessure à la cheville, l’international français est désormais absent depuis cinq mois et devait initialement faire son retour en février. Finalement, Florian Thauvin ne fera pas son retour à la compétition avant le mois de mars, et cela commence à fortement agacer certains supporters l’OM qui n’ont pas manqué de critiquer leur joueur qui n’a pas manqué de leur répondre ensuite.

« Je crois qu’il bouge déjà très bien »

Ce vendredi, de nombreux messages ont été postés sur Twitter, ne manquant pas de tourner en dérision la situation de Florian Thauvin. L’un d’eux est une image représentant l’attaquant de l’OM dans un lit d’hôpital accompagné de la légende : « selon l’équipe médicale de l’OM, Florian Thauvin devrait se remettre à bouger d’ici quelque temps ». Ce à quoi Florian Thauvin ne n’est pas privé de répondre : « je crois qu’il bouge déjà beaucoup », en accompagnant son message d’une vidéo de lui en train de courir sur un tapis.