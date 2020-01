Foot - OM

OM : Cet appel du pied lancé à Bouna Sarr !

Publié le 25 janvier 2020 à 19h25 par A.D.

Alors qu’il n’a jamais porté le maillot bleu, Bouna Sarr peut encore défendre les couleurs de la Guinée. Didier Six, sélectionneur du Sily National, a fait un appel du pied au pensionnaire de l’OM.