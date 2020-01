Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pape Diouf contacté par les nouveaux dirigeants ?

Publié le 19 janvier 2020 à 23h20 par La rédaction

Interrogé sur d’éventuels contacts avec l’Olympique de Marseille depuis la reprise du club par l’homme d’affaire Franck McCourt, Pape Diouf a donné sa réponse ce dimanche dans TéléFoot.