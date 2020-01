Foot - OM

OM : Quand Radonjic évoque les comparaisons avec… Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 janvier 2020 à 23h30 par T.M.

Du côté de l’OM, les coéquipiers de Nemanja Radonjic le comparent régulièrement à Cristiano Ronaldo. Un sujet commenté par le Serbe.

Pour Nemanja Radonjic, cela va beaucoup mieux à l’OM. Alors que le Serbe n’avait pas réussi à trouver le chemin des filets pour sa première saison sur la Canebière, il en est déjà à 5 buts depuis le début de cet exercice. Et dernièrement, l’un de ses buts lui avait valu les compliments de Florian Thauvin, qui avait lâché : « Le Cristiano serbe ». Du côté de l’OM, on compare souvent Radonjic à Cristiano Ronaldo et cela semble plaire au principal intéressé, que certains surnomment aussi NR7 en référence à CR7.

« On a un jeu similaire »