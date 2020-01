Foot - OM

OM - Clash : Radonjic glisse un tacle à… Rudi Garcia !

Publié le 23 janvier 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

En grande difficulté la saison passée sous les ordres de Rudi Garcia à l’OM, Nemanja Radonjic n’a pas manqué de mettre l’accent sur la nette amélioration avec André Villas-Boas.

Recruté pour 12M€ lors du mercato estival 2018, Nemanja Radonjic (23 ans) a vécu une première saison très compliquée sous le maillot de l’OM. L’attaquant serbe n’entrait absolument pas dans les plans de Rudi Garcia l’an passé, et il faisait l’objet de nombreuses critiques. Cette saison, profitant notamment de l’arrivée d’André Villas-Boas et de la blessure de Florian Thauvin, Radonjic affiche un meilleur rendement avec l’OM (4 buts en Ligue 1), et il s’en est expliqué.

Radonjic est bien plus épanoui avec Villas-Boas