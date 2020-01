Foot - OM

OM - Clash : L’énorme mise au point de Villas-Boas après sa sortie fracassante !

Publié le 18 janvier 2020 à 8h30 par A.M. mis à jour le 18 janvier 2020 à 8h31

Il y a quelques jours, André Villas-Boas lâchait une bombe sur son avenir en conférence de presse, ne manquant pas de faire part de son mécontentement face à la nomination de Paul Aldridge au sein de la direction.

Ces derniers jours, la sortie d’André Villas-Boas en conférence de presse a eu d’énormes répercussions. Il faut dire que quelques heures après l’annonce de la nomination de Paul Aldridge, qui vient faire de l’ombre à Andoni Zubizarreta, le technicien portugais a annoncé avoir « appris cette décision avec surprise . » Mais surtout, l’entraîneur de l’OM a clairement affiché son regret de voir Jacques-Henri Eyraud privilégier l’aspect économique à l’aspect sportif, l’arrivée de Paul Aldridge ayant pour but de faciliter la vente de joueurs sur le marché anglais. « Comme je l'ai dit, je suis venu ici pour Andoni (…) Les relations de confiance, c’est le plus important... », a ajouté le Portugais, jetant un gros froid sur son avenir. Mais après la victoire de l’OM contre Granville vendredi soir (3-0), André Villas-Boas a tenu à clarifier les choses après s’être expliqué avec son président.

«On a clarifié les choses, tout va revenir à la normale»