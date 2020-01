Foot - OM

OM - Malaise : Eyraud, le nouveau Labrune de l’OM !

Publié le 18 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Mis sous pression par son actionnaire et poussé à vendre de joueurs, quitte à favoriser l'aspect économique au sportif, Jacques-Henri Eyraud se retrouve dans une situation très similaire à celle de Vincent Labrune.

L'arrivée de Paul Aldridge a clairement troublé la tranquillité qui régnait à l'Olympique de Marseille. Alors que tout allait bien d'un point de vue sportif, Jacques-Henri Eyraud a décidé de s'associer au dirigeant anglais afin de faciliter la vente des joueurs en Premier League. Un choix économique qui a fortement déplu à André Villas-Boas qui n'était pas au courant de l'arrivée d'Aldrige qui vient fragiliser la position d'Andoni Zubizarreta. Et le technicien portugais n'a pas manqué de rappeler qu'il n'aurait aucun problème à quitter l'OM si son directeur sportif était évincé. Une façon de mettre la pression sur Jacques-Henri Eyraud qui n'est pas sans rappeler l'un de ses prédécesseurs.

Eyraud-Labrune même combat