OM - Malaise : Villas-Boas, Eyraud… Pierre Ménès s’inquiète !

Publié le 15 janvier 2020 à 22h00 par T.M.

Ce mercredi, André Villas-Boas a fait une sortie remarquée en conférence de presse. Des propos de l’entraîneur de l’OM qui n’ont pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

Selon les informations de L’Equipe , Jacques-Henri Eyraud a décidé de s’entourer de Paul Aldridge afin de favoriser les ventes du côté de la Premier League. Un sujet qui était au cœur des questions de la conférence de presse d’André Villas-Boas ce mercredi. Et devant les médias, l’entraîneur de l’OM a fait une sortie remarquée, remettant même en cause son avenir au sein du club phocéen. La tension monterait ainsi sur la Canebière et cela a de quoi inquiéter…

« Inquiétante conférence de presse »