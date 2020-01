Foot - OM

OM - Polémique : Ce joueur de Rennes qui fracasse les joueurs de Villas-Boas !

Publié le 11 janvier 2020 à 14h30 par La rédaction

Battus hier par l’Olympique de Marseille (0-1) sur sa pelouse en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, certains joueurs du Stade Rennais ont critiqué l’agressivité mise sur le terrain par les Olympiens.

Ce fut un match engagé sur un plan physique qui a ouvert la 20e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille (0-1). Si les Marseillais se sont imposés grâce à un but de Kevin Strootman en fin de match, l’arbitre de la rencontre, Benoît Millot a distribué 7 cartons jaunes. 2 pour les Rennais et 5 pour les Marseillais. Un excès d’engagement critiqué par un cadre breton.

Damien Da Silva pas tendre envers l’engagement des Marseillais