Foot - OM

OM : L’aveu de Villas-Boas après la victoire contre Rennes

Publié le 11 janvier 2020 à 9h09 par La rédaction mis à jour le 11 janvier 2020 à 9h11

Malgré la victoire de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), André Villas-Boas a reconnu que la prestation phocéenne n’avait pas été parfaite.